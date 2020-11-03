Нижегородцев обучат создавать сценарии веб-сериалов

В среду, 4 ноября, в 17:00 в Центр развития региональной кинематографии «Кинофактура», расположенном на улице Варварской, дом 32, приглашаются начинающие и опытные сценаристы. На эту дату назначена презентация новой программы разработки проектов веб-сериалов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

По информации от организаторов программы, начинающим специалистам они предлагают обучение и помощь в разработке сценарных заявок, а опытным – сотрудничество. Программу проведут режиссёр Евгений Кудельников, продюсер Юлия Сошина и кинодраматург Наталия Юдина.

По задумке проекта, участники подготовят сценарные заявки на базе «Кинофактуры», после чего сценарии будут продвигаться на крупнейшие онлайн-платформы. Таким образом веб-сериалы по нижегородским сценариям будут запущены.

Узнать остальные подробности о проекте и его проведении можно в группе «Кинофактура» ВКонтакте. Для участия необходимо заполнить анкету сценариста.