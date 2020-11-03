Юные нижегородцы рассказали, каким хотят видеть парк «Швейцария»

О ходе благоустройства парка «Швейцария» не раз высказывались многочисленные эксперты и общественники. Теперь наступила очередь детей. О своих пожеланиях относительно будущего благоустройства парка школьники рассказали в специальном социальном ролике.

- Я хочу, чтобы в моем парке было много деревьев и красивых цветов, - поделился один из школьников.

- А я хочу, чтобы в парке были детские площадки, - поддержала его одноклассница.

- Я тоже живу возле парка и жду, когда он откроется, - призналась другая юная нижегородка. - И мы туда пойдем гулять всей семьей.

Напомним, ранее мы писали, что в парке «Швейцария» собираются возродить читальни. Они будут работать круглый год и с легкостью впишутся в окружающее их пространство за счёт полупрозрачного дизайна фасадов.

- Планируется, что читальни будут местом для тихого отдыха и чтения, работы студентов и школьников. Они станут удобной новой городской локацией для лекции, мастер-классов и встреч с писателями, - рассказали ранее.