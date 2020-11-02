Стало известно, кто представит регион на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый»

В минувшее воскресенье, 1 ноября, стартовал Всероссийский этап конкурс «Народный участковый». Нижегородскую область на конкурсе представит старший участковый по городу Дзержинску Дмитрий Телегин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Именно Дмитрий Телегин набрал наибольшее число голосов в голосовании на лучшего участкового в регионе. Теперь ему придётся побороться за это звание на федеральном уровне.

Отметим, что до 10 ноября лучшего участкового России, может выбрать каждый пользователь Интернета, зарегистрированный в соцсетях. Победитель конкурса будет определен путем онлайн-голосования, количество голосов соотнесут с численностью населения, проживающего в регионе, который представляет участник.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Народный участковый» проходит в нашей стране уже в десятый раз. Приглашаем вас принять участие в голосовании!

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