Проспект Гагарина перекроют из-за проведения баскетбольного матча

Проспект Гагарина в Нижнем Новгороде снова перекроют. На этот раз из-за проведения баскетбольного матча, намеченного на 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина в районе дома № 29 будет ограничено в связи с проведением баскетбольного матча, - говорится в сообщении городского департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. – Ограничение будет действовать с 7:00 до 22:00 3 ноября. В связи с этим городская администрация просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать всем указаниям дорожных знаков.

Напомним, в связи с многочисленными спортивными мероприятиями такие ограничения в движении транспорта стали регулярными. Так что, выезжая на дорогу в вечернее время суток, стоит заранее продумать маршрут и определить возможные пути объезда.