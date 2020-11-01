Два человека пострадали в ДТП на трассе «Нижний Новгород - Саратов»

Водитель не уступил дорогу встречной машине, и из-за этого произошло столкновение на автодороге «Нижний Новгород - Саратов». Авария произошла в районе поворота к посёлку Дальнее Константиново 31 октября в 13:20. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно полученной информации, водитель ВАЗ-2109 поворачивал со второстепенной дороги и собирался выехать на главную. В этот момент по главной дороге двигался автомобиль Форд, у которого было преимущество, но автовладелец ВАЗа не уступил ему дорогу, и машины столкнулись на пересечении.

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа были доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести. А водитель и пассажир автомобиля Форд обратились в медучреждения самостоятельно.

К счастью, погибших в результате аварии нет.

В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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