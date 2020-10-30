На ремонт Кстовской ЦРБ ушло 44 миллиона рублей

За последние два года на ремонт и переоснащение Кстовской ЦРБ было выделено 44 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего визита в эту больницу.

Сейчас в медицинском учреждении развернут инфекционный госпиталь для больных коронавирусом и пневмонией на 300 коек. В госпитале работает отделение реанимации на шесть коек. Также в настоящее время развернуто дополнительно восемь реанимационных коек.

- За последние два года около 44 миллионов рублей было направлено на ремонт и оснащение кислородом Кстовской ЦРБ, - напомнил Глеб Никитин. - В этом году акцент был сделан на ремонте инфекционного отделения. Также было подготовлено помещение под центр амбулаторной онкологической помощи, а конечный фонд был оснащен приборами подачи кислорода.

По словам Глеба Никитина, с сентября в Кстовской ЦРБ начал работать новый компьютерный томограф. Вся эта работа была проделана в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программе капитального ремонта.