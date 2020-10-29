Нарушение требований безопасности обнаружили в детском центре Нижнего Новгорода

По результатам проверки установлено, что детский центр работает и в нем не соблюдается масочный режим. Фото: Департамент региональной безопасности Нижегородской области

В детском развлекательном центре, расположенном на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде, обнаружили нарушения указа о режиме повышенной готовности. Известно, что комплекс должен был быть закрыт для посещения, но сейчас он работает в прежнем режиме. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Специалисты департамента провели внеплановую проверку объекта и обнаружили, что в детском центре не соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, нарушен входной контроль посетителей и отсутствует масочный режим.

В ходе проверки инспекция составила протокол на владельца и направила материалы на рассмотрение судом. Теперь детскому центру грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отметим, что ранее учреждение уже привлекалось к ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

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