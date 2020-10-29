Глеб Никитин поблагодарил Евгения Лебедева за годы совместной работы

Стало известно, что теперь экс-председатель ЗСНО будет заниматься работой в промышленном секторе. Фото: Кирилл Мартынов

Депутаты регионального парламента поддержали досрочное прекращение полномочий председателя Законодательного собрания Евгения Лебедева.

В заседании парламента также принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который поблагодарил Евгения Лебедева за годы работы и вручил почётный диплом главы региона.

- Это время, конечно, было крайне насыщенным делами, событиями, переменами в нашем регионе. И Евгений Викторович в своей роли был фактически незаменимым, он сумел заслужить безусловный авторитет среди коллег. Думаю, тут сыграли роль и личные, человеческие качества, и его профессиональный опыт, и способности руководителя, - подчеркнул Глеб Никитин.

Евгению Лебедеву также присвоили звание «Почетный гражданин Нижегородской области».К слову, стало известно, что теперь экс-председатель ЗСНО будет заниматься работой в промышленном секторе.

Напомним, что в должности председателя ЗСНО Евгению Лебедева находится уже почти десять лет. Так, 31 марта 2011 года он был избран председателем Законодательного Собрания Нижегородской области V созыва. 11 октября 2016 года его повторно избрали председателем Законодательного Собрания Нижегородской области VI созыва.

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