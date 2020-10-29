Природоохранная прокуратура проконтролирует вывоз мусора в Стригино

В посёлке Стригино Автозаводского района продолжают контролировать ситуацию обеспечения своевременного вывоза мусора. Минэкологии региона подключило к этому вопросу природоохранную прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сообщения о несанкционированных свалках местные жители неоднократно оповещали региональные власти через соцсети и портал «Вам решать». Тогда в ходе объезда проблемных точек районной администрации до 1 октября было поручено установить больше контейнеров и бункеров в посёлке, а все навалы мусора убрать.

Своё обещание администрация сдержала, но выполнила его только к 28 октября, что повлекло привлечение к этой проблеме природоохранной прокуратуры. Кроме того, в связи с этим в Стригино вновь прошло выездное совещание.

- Отходы региональный оператор будет вывозить в срок, мы же намерены контролировать ситуацию. Следить за тем, чтобы впредь отходы не накапливались и контейнеры вовремя опустошались, должен муниципалитет. А сегодня результатом я доволен, - подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

По словам регионального оператора, обслуживающего посёлок, мусор из контейнеров вывозится ежедневно

- Крупногабаритные отходы, которые здесь складируются в бункеры, должны вывозиться не реже одного раза в неделю. Но мы также вывозим их отсюда ежедневно, понимая потребности жителей, - рассказал Андрей Паршин, директор ООО «Нижекология-НН».

Как оказалось, причина несвоевременной установки контейнеров в посёлке Стригино заключалась в том, что прежний подрядчик не смог выполнить свои обязательства и пришлось искать нового.

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