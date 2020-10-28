Коронавирусные патрули возобновят работу в Нижегородской области

Коронавирусные патрули возобновят свою работу в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании с главами районов и городских округов.

- Вот уже шесть месяцев мы живем в условиях действия ограничений из-за коронавируса, - напомнил Глеб Никитин. - Наступление осени вызвало ухудшение эпидемиологической обстановки. Именно поэтому нам нужно мобилизоваться, направив наши усилия на соблюдение ограничительных мер и стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

По словам губернатора, в регионе необходимо возобновить работу мобильных групп патрулирования. Также нужно обеспечить четкое взаимодействие с правоохранительными органами и Роспотребнадзором в области контроля за компаниями. Прежде всего, речь идет о тех, которые осуществляют торговую деятельность и занимаются пассажирскими перевозками.

- Также стоит усилить контроль и за соблюдением режима самоизоляции работниками, попадающими в группу риска, - отметил Глеб Никитин. – Также стоит обратить внимание на обеспечение персонала предприятий всех форм собственности средствами индивидуальной защиты и на наличие необходимого запаса дезинфицирующих средств.