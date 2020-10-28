Глеб Никитин: «Взаимодействие региона и города особенно важно в период пандемии»

Сегодня прошло заседания городской Думы, на котором депутаты избрали нового мэры Нижнего Новгорода. В заседании также принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона поздравил Юрия Шалабаева с новой должностью и рассказал о важных задачах, стоящих перед администрацией города и требующих решения.

- За последние полгода Юрий Шалабаев прошел максимально жесткую и объективную проверку управленческих способностей в условиях пандемии, - отметил губернатор. - Город тесно работал с регионом в части исполнения указа о режиме повышенной готовности и поддержки бизнеса. Это остается приоритетом.

Глава региона поделился тем, что решения о мерах, связанных с эпидемиологической обстановкой, принимались оперативно, а слаженной работой удалось с нуля настроить новую систему.

Сейчас основными задачами в регионе остается подготовка к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, это касается не только реализации больших проектов и мероприятий, но и благоустройства территорий.

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