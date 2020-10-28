Нижегородке отрезало руки на производстве в первый рабочий день

Инцидент произошел еще в январе. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Дзержинске молодая женщина лишилась рук на производстве в первый рабочий день. Инцидент произошел на ООО «ЛенПласт» еще в январе, однако компания отказалась оплачивать пострадавшей сотруднице больничный лист, сообщает Государственная инспекция по труду в Нижегородской области.

В тот день утром девушка после предварительного собеседования вышла на работу оператором пакетоделательной машины, а в конце смены произошел несчастный случай: ножами, предназначенными для обрезки пленки, ей перерезало кисти обеих рук. Работодатель отказался признавать факт трудовых отношений и оплачивать больничный лист.

- В марте Госинспекция труда провела внеплановую проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «ЛенПласт», - рассказали в ведомстве. - Работодатель пояснил, что пострадавшая до работы не допускалась, а в производственном помещении находилась в качестве кандидата на работу с целью ознакомления с процессом и травму она получила, оставшись в помещении одна.

Тогда директора компании оштрафовали за непроведение пострадавшей вводного инструктажа, а в сентябре сотруднице удалось добиться справедливости через суд. В частности, суд обязал «ЛенПласт» установить факт трудовых отношений, внести запись в трудовую книжку и постановил взыскать в пользу пострадавшей оплату за период временной нетрудоспособности в размере 77, 3 тысяч рублей и компенсацию за моральный вред 30 тысяч рублей.