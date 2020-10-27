Гордума одобрила платные парковки в Нижнем Новгороде

Создание и использование платных парковок сегодня одобрила комиссия городской думы по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом сообщает управление по связям с общественностью гордумы Нижнего Новгорода.

- В соответствии с планируемыми изменениями, оплатить парковку можно будет за час, месяц, три месяца, а также год размещения транспортного средства. Сделать это можно в наличной и безналичной форме, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Александр Герасименко.

Депутаты рассказали Александру Герасименко о многочисленных обращениях со стороны местных жителей, которые обеспокоены тем, что им придется платить за те парковочные места, которые раньше были бесплатными.

Как сообщается, в дальнейшем этот вопрос планируется рассмотреть на завтрашнем заседании городской думы Нижнего Новгорода.