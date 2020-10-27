В Нижегородской области открыта запись на курсы по цифровым сертификатам

В Нижегородской области открыта запись на курсы повышения квалификации по персональным цифровым сертификатам. С 27 все участники курсов могут выбрать образовательную программу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- По этой системе нижегородцы могут повысить свою квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики, - говорится в сообщении. – Персональные цифровые сертификаты выдаются участникам за счет средств национального проекта «Цифровая экономика».

Подать заявку на участи можно вплоть до 30 октября на сайте цифровойсертификат.рф. В этом году обучение будет проходить в полностью дистанционном формате в период с 1 по 25 ноября. На сегодняшний день в каталоге представлены 288 программ повышения квалификации. Есть среди них и нижегородские образовательные организации.

- Я очень рад, что в федеральной программе участвуют и наши нижегородские вузы, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В частности, по цифровому сертификату можно пройти курсы по цифровизации машиностроительного производства, комплексной зашиты информации в НГТУ имени Алексеева. В свою очередь Княгининский университет предлагает программы по управлению цифровым предприятием, основам обработки данных, цифровизации сельскохозяйственного производства, электронному документообороту и системному администрированию.