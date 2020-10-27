В Нижнем Новгороде умер директор детской школы искусств Александр Бондаренко. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В Нижнем Новгороде 25 октября скончался директор детской школы искусств № 7 Александр Александрович Бондаренко. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

- За время работы в качестве директора школы искусств он проявил себя инициативным, знающим своё дело руководителем, - отметили в городском департаменте. - Так, за первые четыре года работы он построил и ввёл в эксплуатацию новое отдельное двухэтажное здание школы, сохранив при этом старое.

В 1990 году эта музыкальная школа был реорганизована в детскую школу искусств. При этом число учеников выросло вдвое, до 590 человек. Кроме того, в школе искусств открылось новое перспективное хореографическое отделение.

Одновременно с этим там успешно развиваются все направления инструментального искусства, оркестр народных инструментов, семь хоров, специализации по композиции и вокалу. Сейчас школа занимает одно из ведущих мест в городе по результатам работы.