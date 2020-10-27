На стадионе «Нижний Новгород» открылся центр единоборств

На стадионе «Нижний Новгород» 27 октября открылся центр единоборств, состоящий из трех залов для занятий спортом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Этот проект мы реализуем в рамках концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года, - рассказал Глеб Никитин. – Для нас крайне важно эффективно использовать спортивные объекты, построенные к чемпионату. Посещать занятия в этом центре смогут и дети, и взрослые. Создание таких баз для подготовки к соревнованиям повышает конкурентоспособность нижегородского спорта на всероссийской и международной арене.

Однако это всего лишь первый этап адаптации спортивных объектов чемпионата. В дальнейшем здесь появятся региональные федерации настольного тенниса и шахмат.

- Это большое событие для стадиона, для школы бокса и других спортивных объединений области, - отметил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов. - В задачи центра входит создание условий для систематических занятий физкультурой, популяризация массового и профессионального спорта, подготовка резерва для сборных команд Нижегородской области и всей России.

Напомним, создание центра единоборств соответствует задачам федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В рабочем режиме центр начнет рабо