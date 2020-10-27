Остановку транспорта запретят на Окском съезде с 16 ноября Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В районе дома №6 по Окскому съезду в Нижнем Новгороде с 16 ноября этого года запретят остановку транспортных средств. Эта информация поступила от МКУ «Центр организации дорожного движения».

В центре уточнили, что это решение было принято в целях обеспечить въезд и выезд специализированных машин из пожарной части №50 без каких-либо препятствий.

Специалисты центра призывают автомобилистов сохранять предельную внимательность на дорогах и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что на транспортной развязке в деревне Ольгино появился светофор и, соответственно, изменилась схема движения. По направлению из Нижнего Новгорода в Богородск теперь всегда горит зелёный свет, а вот в сторону Арзамаса движение организовано по отдельной полосе. Водителям, которые хотят повернуть с Арзамасской трассы на Богородск, теперь придётся ехать до поворота на Большую Ельню, а потом развернуться.