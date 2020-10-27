Нижегородцы приглашаются к участию в Российско-японском молодёжном форуме Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первого и второго декабря этого года пройдут Российско-японский и Японо-российский молодёжные форумы в онлайн-формате. Эти события организуются в рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов при поддержке Минобрнауки России и МИД Японии. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

Поучаствовать в форуме приглашаются жители региона в возрасте от 18 до 30 лет, которые хотят внести свой вклад в развитие молодёжного сотрудничества. Это могут быть студенты, молодые специалисты или руководители молодёжных общественных объединений. Единственное обязательное требование – это владение английским языком не ниже уровня Intermediate.

В этом году участники от обеих стран разделятся на четыре рабочие секции. В каждой из них будет обсуждаться один из актуальных вопросов международной дипломатии. К примеру, российско-японские молодёжные обмены в области спорта или вклад молодёжи в развитие побратимских связей городов и регионов России и Японии. Вопросы пандемии также будут затронуты.

Для участия в конкурсном отборе Вам нужно заполнить заявку по ссылке до 8 ноября. В том числе представить доклад на английском языке по выбранной теме рабочей секции. Далее, по итогам конкурса, будут определены участники форума.

Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.