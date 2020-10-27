Герои мультфильма и скейт-площадка появились в Навашинском парке Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благоустройство прибрежной территории озера Зелёное на территории городского парка в Навашине окончено. Преображение общественного пространства прошло в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

— Благодаря благоустройству в парке теперь можно не только прогуливаться пешком, но и заниматься скандинавской ходьбой, бегать, кататься на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Получилось уютное пространство, где могут приятно провести время жители всех возрастов. Преображение территории продолжится, — заверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе ремонта в парке в Навашино обустроили зоны для тихого отдыха, заасфальтировали пешеходные дорожки, установили скамьи и вымостили площадки брусчаткой. Более того, в парке организовали смотровую площадку на озеро Зелёное, установили малые архитектурные формы и фигуры героев известных мультфильмов. К примеру, Машу и Медведя из одноимённого мультфильма. Вместе с тем в парке появились скейт-площадка, качели и фигуры топиари, а также модернизировано уличное освещение и произведено озеленение территории.

Стоимость работ составила 12,9 миллионов рублей.