28 октября Гордума Нижнего Новгорода выберет нового мэра

Один из вопросов, включённых в повестку очередного заседания городской Думы Нижнего Новгорода 28 октября 2020 года, – это избрание нового мэра города. Само заседание пройдёт очно в зале заседаний. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы.

К слову, на время болезни спикера Олега Лавричева полномочия председателя городской Думы возложены на заместителя председателя Евгения Костина.

Напомним, ранее мы сообщали, что конкурсная комиссия представила Гордуме трёх кандидатов на должность главы Нижнего Новгорода. Это первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев и два депутата – генеральный директор ООО «Нижний Град» Герман Карачевский и нотариус Кирилл Лазорин.

Прежде, по итогам первых выступлений, Герман Карачевский набрал 9 из 10 баллов. Юрий Шалабаев и Кирилл Лазорин – оба по 10.