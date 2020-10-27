Одиннадцать нижегородцев скончались от коронавируса

По данным на 27 октября в Нижегородском регионе ещё 11 человек не смогли побороть коронавирус. Общее количество смертей среди жителей с диагнозом COVID-19 составляет 732 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, что число заболевших в Нижегородской области растёт. Режим повышенной готовности продолжает действовать. На днях Глеб Никитин ответил на вопросы жителей в своём Инстаграм. В частности, о введении карантина в регионе с 5 ноября. По словам губернатора, такие меры пока даже не рассматриваются. Родителям школьников же глава региона ответил, что после продолжительных осенних каникул, начатых раньше обычного из-за коронавируса, школьников ожидает очное обучение. Но теперь родители могут по собственному желанию перевести ребёнка на дистанционное. Кроме того, проверки соблюдения масочного режима в магазинах и транспорте Нижегородского региона продолжаются и усиливаются. А ночная работа кафе и ресторанов с полуночи до шести утра теперь дозволена только навынос.