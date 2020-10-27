Число заболевших коронавирусом в Нижегородской области превысило 40 тысяч человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Нижегородской области излечились от коронавируса 406 жителей региона. А суммарное число выздоровевших нижегородцев на 27 октября составляет 33 707 человек. Все они, с ранее подтверждённым диагнозом «COVID-19», уже здоровы. Об этом сообщил региональный Минздрав.

На сегодняшнее утро в медучреждениях развёрнуты 6182 койки для лечения больных коронавирусом. Из них обеспечены кислородом 2475, а аппаратами ИВЛ – 681.

По данным от нижегородского Роспотребнадзора, на 27 октября в регионе установлено 369 случаев новых заражений коронавирусом за сутки. Общее число заболевших превысило 40 тысяч человек – всего их 40 005 жителей. Более 2,7 тысячи человек находится на амбулаторном лечении, так как их болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Более 3,2 тысячи человек лечится в больницах, а 55 человек находятся в обсерваторах.

На сегодня в Нижегородском регионе 1 193 484 человека сдали тесты на коронавирус. Из них за последние сутки – 12 963 жителя.