Зоны для пикников и площадка для собак появятся на набережной Федоровского

Зона для пикников и площадка для выгула собак появятся на набережной Федоровского. В Нижнем Новгороде представили концепцию развития этого пространства к 800-летнию города.

По задумке разработчиков из Института развития городской среды Нижегородской области набережная Федоровского превратится в «театр природных действий». Здесь будет создано много прогулочных зон, смотровых площадок, появятся микросцены, детские игровые площадки, зоны для занятий спортом, йогой и слэклайном. Кроме того, планируется увеличить количество зелени: посадить большие деревья и кустарники, посеять газон.

Особое внимание разработчики уделили освещению: его планируется сделать больше. Освещение будет как направленным, сценическим, так и линейным.

«Улучшение пешеходной инфраструктуры, создание новых рекреационных зон и точек притяжения сделают набережную комфортнее для отдыха, созерцания и прогулок», - уверены разработчики.