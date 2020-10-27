Ученики начальных классов Нижнего Новгорода получат бесплатное питание Фото: Павел АВЕРИН

26 октября постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике одобрила предложение об изменениях в Положение об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города. Информацией об этом поделилась пресс-служба Гордумы.

В Положении теперь предложено закрепить за учениками начальной школы право на бесплатное горячее питание. Загвоздка в том, что учащиеся младших классов за счёт бюджетных средств получат только одно горячее блюдо – либо завтрак, либо обед. А также горячий напиток за счёт городского бюджета.

Председатель постоянной комиссии Инна Ванькина порекомендовала департаменту образования администрации Нижнего Новгорода дать руководителям образовательных учреждений чёткие указания: кто из детей получит обед, а кто – завтрак.

– В ситуации режима повышенной готовности наши дети учатся не совсем чётко в первую или вторую смену, для классов введён индивидуальный график начала занятий. В случае возникновения путаницы директор должен уметь объяснить родителям, почему ребёнок получает бесплатный завтрак, а не обед. Критерий должен быть прозрачный и понятный. Ведь мы понимаем, что обед стоит дороже, чем завтрак, – пояснила Инна Ванькина.