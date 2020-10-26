Нижегородское «Торпедо» обыграло «Металлург» со счетом 3:2

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обыграл магнитогорский «Металлург» в овертайме со счетом 3:2. Об этом сообщается на сайте клуба.

- Счет был открыт в самом начале матча – в первой же атаке пас Энди Миле достиг Дамира Жафярова, - рассказали в пресс-службе клуба. – В этом эпизоде обыграть вратаря «Магнитки» Артема Загидуллина не удалось. Вслед за этим бросок доработавшего момент Криса Уайдмэна достиг цели.

На протяжении всего матча нижегородцы играли агрессивнее хозяев льда. Тем не менее и игроки «Металлурга» тоже создали несколько опасных моментов у ворот Алексея Мельничука. На протяжении всей игры страсти не утихали. Однако окончательная точка в этом поединке была поставлена только в овертайме.

- В овертайме в «один в ноль» Андрей Загидуллина переиграл и принес торпедовцам два турнирных балла, - говорится в сообщении нижегородского клуба «Торпедо».