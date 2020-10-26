ФОТО: http://www.mlpu33nn.ru/ Гордума одобрила предложение увековечить память врача Алексея Аристова

Сегодня, 26 октября, постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению одобрила предложение назвать переулок в Советском районе именем бывшего заместителя главврача больницы № 33 Аристова Алексея Ивановича. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

Предложение городской Думе Нижнего Новгорода поступило от коллектива городской больницы Ленинского района № 33, где Алексей Иванович Аристов был заместителем главного врача по хирургической помощи. Алексей Иванович ушёл из жизни весной этого года от заражения коронавирусом при исполнении своего профессионального долга. За его жизнь боролись лучшие столичные медики.

Переулок, расположенный от проспекта Гагарина между домами № 60 корпус 7 и № 62 до улицы Нартова, теперь будет носить имя Алексея Аристова.

Напомним, что помимо этого, на заседании обсуждались ещё 17 других вопросов.