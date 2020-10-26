Глеб Никитин рассказал о дистанционном обучении в школах Фото: Александра СУРИС

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил в своём Instagram на вопросы пользователей социальных сетей о дальнейшем обучении школьников после каникул.

Родителей школьников больше всего волнует вопрос, конечно же, будут дети обучаться в школах или дистанционно после окончания каникул. На что глава региона ответил, что сценарии рассматриваются всякие, но очное обучение остаётся в приоритете, поэтому с наибольшей вероятностью дети вернутся в школы.

— При этом родители могут принять решение и перевести ребёнка на дистанционное обучение, — добавил Глеб Никитин.

Напомним, что нижегородские школьники отправились на осенние каникулы досрочно из-за угрожающей эпидемиологической обстановки. Этой осенью они отдыхают на неделю дольше обычного: c 19 октября по 5 ноября. К слову, не все родители негативно настроены по отношению к дистанционному образованию — мнения на этот счёт разделились.