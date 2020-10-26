На улице Октябрьской ограничат парковку с 14 ноября

С 14 ноября в Нижнем Новгороде планируется ограничить территорию остановки и стоянки автомобилей по улице Октябрьской на участке от дома № 11а до пересечения с улицей Алексеевской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения».

- Данное решение было принято для повышения пропускной способности улицы Октябрьской при движении в направлении улицы Варварской, - пояснили в центре организации дорожного движения. -

В связи с этим мы просим автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, к концу 2020 года на территории Нижнего Новгорода должна будет появиться целая сеть платных парковок. Первые 19 из них начнут работу в тестовом режиме уже в ноябре 2020. Вслед за ними свою работу начнут и остальные парковки. Соответствующие знаки уже установлены в Нижнем Новгороде.