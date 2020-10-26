Глеб Никитин оценил благоустройство в Красных Баках и Воскресенском

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ход благоустройства в Красных Баках и в поселке Воскресенское, выполняемое в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году в Красных Баках было проведено благоустройство площади Свободы. В частности, в центе поселка была создана дополнительная пешеходная зона. Там уложили брусчатку, установили урны и антивандальные скамейки. Также там установили декоративную арку из клееного бруса. Она украшена подсветкой. Кроме того, Глеб Никитин посетил смотровую площадку и прилегающую территорию усадьбы князя Трубецкого, которая была благоустроена в 2019 году. Одновременно с этим в Воскресенском благоустроили набережную на улице Калинина. Там создана пешеходная дорожка с декоративным ограждением, уличными тренажерами и освещением.

- Нацпроект «Жилье и городская среда» помогает менять к лучшему облик городов и поселков, - отметил Глеб Никитин. - К примеру, в Воскресенском появилась протяженная, а в Красных Баках выполнены достаточно компактные проекты. Есть потенциал и для дальнейшего развития.