Пешеходный спуск оборудовали в Советском районе Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

По просьбе жителей были установлены перила на пешеходном спуске, который расположен на пересечении улиц Бекетова и Горловской в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила районная администрация.

– Из-за перепада высот в этом месте пожилым людям было неудобно спускаться. Мы проработали вопрос с подрядчиком, и было принято решение организовать пандус, лестницу, а затем и перила, – пояснила начальник отдела благоустройства администрации Советского района города Елена Пегова.

Инициатива установки перил принадлежит жителям микрорайона. Они объясняют свою просьбу тем, что в межсезонье, по снегу и льду, спускаться по спуску опасно и просто невозможно.

– Раньше было неудобно зимой, приходилось обходить, иной раз и не идёшь по этой дороге. А сейчас будет очень удобно и главное, что успели до зимы, – отметила активист ТОС Нартова Татьяна Смородина.