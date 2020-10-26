Две трети нижегородцев готовы сделать прививку от COVID-19 Фото: Анастасия Осипова

Институт проблем социального управления поделился статистикой опроса жителей Нижегородской области на тему вакцинации от коронавируса. Таким образом, стало известно, что при первой же возможности привьются от коронавируса 11,6% нижегородцев.

Только вот среди горожан, желающих привиться от COVID-19, всего 7,2%, в то время как в области — 18,7%, то есть практически каждый пятый. Другая категория жителей региона готовы к вакцинации, только если увидят доказательства её эффективности. В процентном соотношении таких граждан 36,6% от общего числа жителей Нижегородской области. И их количество в черте города снова меньше, чем на территории области. Сделать прививку только под угрозой увольнения, по настоянию работодателя, готов каждый пятый горожанин — это 20,5% — и каждый седьмой житель сельских районов региона, то есть 14,5%.

Итоговый результат таков: сделать прививку сейчас готовы 66,3% опрошенных при разных условиях.

Особый вопрос — вера в эффективность российской вакцины от COVID-19. В неё верит меньше половины опрошенных — всего 40,5%. Склонны верить — 26,5%, а верят безусловно — 14%.