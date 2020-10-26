В Урене скоро откроют инфекционное отделение для пациентов с коронавирусом

В Уренской ЦРБ скоро откроется обновленное инфекционное отделение для пациентов с коронавирусом. Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил больницу и оценил ход работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе визита Глеб Никитин посетил «красную зону» и пообщался с сотрудниками медицинского учреждения. Также глава региона встретился с главным врачом больницы Андреем Сазоновым.

- Медики произвели на меня очень сильное впечатление, - отметил Глеб Никитин. – Все они работают четко и профессионально. При этом они вкладывают душу в свою работу. Все пациенты благодарны им. Многие хорошо отзываются о лечении. Видно, что все рекомендации по безопасности соблюдаются неукоснительно.

Стоит отметить, что в начале пандемии на базе Уренской ЦРБ открылся госпиталь для лечения пациентов с ОРВИ, внебольничными пневмониями и коронавирусом. Он рассчитан на 89 коек. За все это время там вылечили больше пятисот человек.

- Как только начался рост заболеваемости этой осенью, 80 коек были вновь перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, - отметил Глеб Никитин. - Перепрофилирование коек - вынужденная мера. Скоро в Уренской больнице откроется обновленное инфекционное отделение. Его главной задачей пока станет помощь больным COVID-19.