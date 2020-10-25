Одиннадцать нижегородцев скончались от коронавируса

По данным на 25 октября 2020 года, за минувшие сутки Нижегородская область побила новый коронавирусный антирекорд. Число новых случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 396 человек. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом коронавирус составило 39 260 человек.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 711, за последние сутки умерло ещё одиннадцать нижегородцев. Это максимальный показатель, зафиксированный в регионе с начала пандемии.

Стоит отметить, что в настоящее время число жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 33 221 человек. За сутки из больниц было выписано 346 нижегородцев.

По данным приведенным на сайте стопкоронавирус.рф, Нижегородская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу зараженных от COVID-19.

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