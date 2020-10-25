Объем выдачи ипотечных кредитов в Нижегородской области вырос на треть

С января по сентябрь текущего года выдача ипотечных кредитов в Нижегородской области выросла на 31,2%, чем за тот же период 2019 года. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За 8 месяцев 2020 года жителям регион было предоставлено 18,6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 38,82 миллиарда рублей. Добавим, что средняя ставка взятого ипотечного кредита в Нижегородской области снизилась до 7,95%.

Губернатор также рассказал о решении правительства РФ продлить программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года.

- Льготная ипотека является одним из ключевых механизмов поддержки жилищного строительства, особенно в текущей ситуации. Данная мера даёт возможность гражданам улучшить свои жилищные условия. Для застройщиков это дополнительный источник финансирования новых проектов жилищного строительства, - поделился глава региона.

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