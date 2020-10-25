Ушел из жизни глава МСУ Уренского района Анатолий Шилин

Фото: Twitter Александра Курдюмова

Глава местного самоуправления и председатель Земского Собрания Уренского муниципального района Нижегородской области Анатолий Шилин скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Twitter депутат Госдумы Александр Курдюмов.

Анатолий Михайлович родился в 1966 году в Урени. В 1983 окончил школу, а затем два года отслужил в армии. В 1991 году окончил педагогического института им. М.Горького по специальности «учитель физической культуры и начальной военной подготовки».

Затем какое-то время Анатолий Шилин работал в Урени директором детско-юношеского клуба физической подготовки, а с 2003 по 2006 был помощником депутата Государственной Думы РФ.

С 2006 года Анатлоий Шилин был назначен председателем Земского Собрания Уренского муниципального района. В 2010 году он стал главой местного самоуправления.

Так, Александр Курдюмов рассказал, что долгое время глава местного самоуправления в Урени боролся с онкологией. А незадолго до смерти ему пришел положительный тест на коронавирус.

- Он был хорошим человеком. Берегите себя. Коронавирус тяжело переносится теми, у кого уже есть какие-либо заболевания, - написал депутат.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Шилина.

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