Прямая линия «Партнер» по вопросу сокращения на работе состоится 29 октября

В следующий четверг, 29 октября 2020 года, управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона организуют работу горячей телефонной линии «Партнер».

Обратиться за помощью смогут все желающие - звонки будут приниматься в течение двух часов, с 10:00 до 12:00. Специалисты службы занятости расскажут нижегородцам о порядке предоставления документов в связи с сокращением штата предприятия или организации.

Телефон: 8 (831) 234-07-14 (добавочный 308).

Телефон: 8 (831) 234-07-16 (добавочный 326).

Контакты районных отделов и центров занятости можно найти на официальном сайте czn.nnov.ru, а также на интерактивном портале zan.nnov.ru.

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