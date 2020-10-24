Изменения в расписании поездов из Нижнего Новгорода связаны с пандемией COVID-19

В связи пандемией коронавирусной инфекции пассажиропоток в поездах значительно снизился. Это стало причиной для сокращения движения поездов дальнего следования. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

Изменения коснулись ряда направлений и не обошли стороной Нижний Новгород.

Так, в течение месяца, с 13 ноября по 20 декабря, полностью отменяется поезд №9/10, следующий по маршруту Киров — Нижний Новгород.

Поезд № 87/88, следующий из Нижнего Новгорода в Адлер не будет курсировать в конкретные даты. Из Нижнего Новгорода отменяются отправления 26 и 30 ноября, а также 4, 8, 12, 16, 20 декабря. Из Адлера — 28 ноября и 2, 6, 10, 14, 18, 22 декабря.

Отметим, что на маловостребованных направлениях также сократиться периодичность курсирования.

Поезд №59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург «Волга» отменяется отправлением из Нижнего Новгорода с 23 ноября по 19 декабря по нечетным числам, отправлением из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 20 декабря по четным числам.

Поезд № 41/42, следующий рейсом Нижний Новгород – Великий Новгород тоже попал под сокращение. Отправление из Нижнего Новгорода отменяется в период с 15 ноября по 19 декабря по нечетным числам. А с 16 ноября по 20 декабря из Великого Новгорода — по четным.

А тем пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти маршруты, будет предложено два варианта: либо полный возврат денег, либо отправиться по нужному маршруту в те же даты или близкие к ним на других поездах.

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