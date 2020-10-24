Общественный совет при департаменте внешних связей обсудил программу 800-летия Нижнего Новгорода

На приглашение присоединиться к торжествам уже откликнулись 10 зарубежных партнеров Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Общественный совет при департаменте внешних связей обсудил событийный календарь празднования 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

К 800-летию столицы Приволжья запланировано много событийных и инфраструктурных проектов. Программа празднования продолжает пополняться крупными международными мероприятиями гуманитарного характера.

- Как известно, кульминация торжеств пройдет 19-21 августа 2021 года, однако зарубежные гости будут радовать нас своими визитами в течение всего года, сообщила глава департамента Ольга Гусева.

Так, в 2021 году нижегородцев ожидают гастроли казахстанских театров, выступления французских музыкантов, выставки картин итальянских художников, концерты абхазских танцоров и многое другое.

В завершении онлайн-встречи общественный совет пришел к соглашению о расширении площадок, на которых будут проходить намеченные мероприятия.

Ранее в департаменте культуры городской администрации рассказали, что кульминацией юбилея станет шоу на стадионе «Нижний Новгород». Оно будет транслироваться в прямом эфире на экранах во всех районах города.

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