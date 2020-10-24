Ещё 384 нижегородца заболели коронавирусом

По данным на 24 октября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 384 новых случая заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 38 864 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 480 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 32 997 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 700 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще десять нижегородцев.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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