Нижегородский юнга отправится в экспедицию на учебном фрегате «Паллада»

Нижегородский юнга отправится в экспедицию на учебном парусном судне «Паллада». Фото: Нижегородское детское речное пароходство

Нижегородский юнга, десятиклассник Николай Бобков отправится в учебное плавание на парусном судне «Паллада». Юноша воспитывается в семье потомственных моряков и хочет продолжить семейную династию. Об этом сообщает нижегородское детское речное пароходство.

С 2016 года Николай занимается в Нижегородском детском речном пароходстве, а с 2017 года - в объединении «Морское многоборье». В составе сборной команды Детского речного пароходства принимал участие во Всероссийском слете юных моряков в Севастополе на базе ВВМУ имени П.С. Нахимова. Награжден грамотами за призовые места.

В период с 1 ноября по 3 декабря нижегородца, как и многие курсантов морских учебных заведений из разных регионов будут ожидать вахты, подвахты, учёба, тренировки в аудитории и на палубе. После этого всего они смогут сдать экзамены на свою первую специальность: матроса, моториста, электрика, радиооператора.

Отметим, что обычно навигация на учебном фригате включает в себя четыре рейса с заходом в иностранные порты. Так, «Паллада» уже побывала в 33 странах мира. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой в иностранные порты судно заходить уже не будет.

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