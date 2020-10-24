Председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Председатель гордумы сообщил, что сейчас число зараженных новой коронавирусной инфекцией в регионе почти достигло 38,5 тысяч человек, и теперь он сам пополнил их число. Его тест на COVID-19 оказался положительным.
- Друзья, берегите себя! Соблюдаи те рекомендации врачеи и масочныи режим в общественных местах, рекомендованные способы защиты, - обратился к нижегородцам Олег Лавричев.
Кроме того, председатель отметил, что сейчас работа аппарата Думы практически полностью переведена в дистанционный формат. Так, например, заседания проходят в режиме видеоконференций.
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