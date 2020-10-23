Главврач больницы № 30 призвал нижегородцев соблюдать противоэпидемический режим

Главный врач городской клинической больницы № 30 Иван Романов выступил с обращением к нижегородцам. Соответствующий ролик был опубликован сегодня.

- Я призываю вас в настоящее время соблюдать противоэпидемический режим, - заявил Иван Романов. – Необходимо носить маски в общественных местах - магазинах, транспорте, метро. Также нужно чаще мыть руки с мылом после прихода из этих общественных мест. Если нет возможности мыть руки с мылом, пользуйтесь антисептиками. Приведу вам пример с Китаем. У них население 1 миллиард 400 миллионов, но при этом заболеваемость 21 человек в сутки, что в сотни раз меньше, чем у нас. Это о чем говорит? О большей дисциплинированности китайцев и большем соблюдении противоэпидемического режима. Они уже победили коронавирус.

Главный врач городской больницы призвал нижегородцев точно так же следовать противоэпидемическому режиму, соблюдать его во всех общественных местах и помочь врачам победить эту коронавирусную инфекцию.