Депутаты рассмотрят предложение назвать переулок в Советском районе именем врача Алексея Аристова ФОТО: http://www.mlpu33nn.ru/

26 октября на 13:00 назначено заседание постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по местному самоуправлению. Председательствовать будет Ольга Балакина. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн. Информацией об этом поделилась пресс-служба городской Думы.

В ходе заседания члены комиссии должны будут рассмотреть предложение об увековечении памяти заместителя главного врача по хирургической помощи городской больницы № 33 Алексея Ивановича Аристова. Он ушёл из жизни весной этого года от заражения коронавирусом при добросовестном исполнении своего профессионального долга. Теперь же его именем предложено назвать переулок в Советском районе Нижнего Новгорода, который расположен от проспекта Гагарина между домами № 60 корпус 7 и домом № 62 до улицы Нартова.

Кроме того, на повестке заседания обсудят прочие вопросы. Всего их 18.