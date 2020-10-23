Проект нижегородского бюджета внесли в Заксобрание

В Законодательное собрание Нижегородской области сегодня был внесен проект областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Данный проект был внесен за подписью губернатора Глеба Никитина с учетом текущей эпидемиологической обстановки, - говорится в сообщении. – В соответствии с проектом, доходы бюджета в 2021 году составят 183,9 миллиардов рублей. При этом 32,8 миллиарда рублей будут выделены из федерального бюджета на безвозмездной основе. Однако не все федеральные средства еще распределены. Еще часть будет направлена регионам ко второму чтению российскому бюджету.

Расходы областного бюджета в 2021 году запланированы в размере 198,9 миллиардов рублей. При этом нельзя забывать, что бюджет формируется в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

- Какими бы ни были условия, бюджет должен оставаться социальным, это аксиома, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Мы более чем на 20% увеличиваем объем средств на обеспечение региональных льготников лекарствами. Эта сумма вырастет до 1,9 миллиардов рублей. Одновременно с этим на 16% вырастет финансирование мер по предотвращению развития сердечно-сосудистых заболеваний - 405,4 миллионов рублей.