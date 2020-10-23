ФОК построят в посёлке Ждановский Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Посёлок Ждановский Кстовского района и город Княгинино решено было развивать в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Так распорядилась комиссия министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородского региона.

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что Минсельхоз РФ одобрил заявку Нижегородской области и направил 306 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие двух территорий.

– Планируем, что в Ждановском до 2022 года будет построен физкультурный комплекс. Также здесь должны обновить освещение. В Княгинине же в 2021 году запланированы реконструкция дома культуры, строительство газовой котельной и обустройство двух спортивных площадок, – рассказал Глеб Никитин.

– Большая часть средств на реализацию проектов будет направлена из федерального бюджета. Также привлечены средства регионального и местного бюджетов, внебюджетные источники. Большая благодарность Минсельхозу РФ, который одобрил нашу заявку. Безусловно, это решение не состоялось бы без активной позиции губернатора Глеба Никитина, который координировал совместную работу от региона и приложил максимум усилий для достижения положительного результата, – подчеркнул Дмитрий Сватковский.