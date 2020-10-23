В Нижнем Новгороде продолжают проверять соблюдение мер эпидбезопасности Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжаются проверки по соблюдению требований эпидемиологической безопасности в соответствии с указом губернатора. 22 октября сотрудники департамента региональной безопасности провели рейды в акваклубе и салоне красоты. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

В результате обхода никаких нарушений не было выявлено. Все проверенные объекты соблюдают требования указа о режиме повышенной готовности. Так, посетителям выдавались одноразовые маски, термоконтроль проводился на входе, помещения обрабатывались, антисептические средства были в наличии.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заострил внимание на том, что не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики — одна из первостепенных задач на текущий момент. Иначе последствия будут губительными. Для того, чтобы этого избежать, крайне необходимо каждому соблюдать требования безопасности Роспотребнадзора.