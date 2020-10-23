Центр реализации фермерской продукции построят в Ленинском районе

Центр реализации фермерской продукции планируется построить в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

- С заявкой о строительстве центра на заседании выступил Нижегородский институт развития и использования земель», - сообщили на заседании. – Общая площадь участка составляет 1335 квадратных метров. Объем инвестиций в этот проект составил 2 миллиона рублей. Срок строительства – 11 месяцев.

- Благодаря этому объекту нижегородские производители смогут реализовать свою продукцию в комфортных условиях, - отметил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов. – А жители смогут приобрести местную продукцию по доступной цене.

Также в ходе заседания были одобрены 15 заявок на предоставление участков для реализации инвестиционных проектов. Среди них была и заявка ООО «Нижбел». Компания получила участок под строительство второй очереди производственно-складского комплекса «КАМАЗ» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Его площадь составит 53 758 квадратных метров.