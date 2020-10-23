Строителям дороги Неклюдово-Золотово Глеб Никитин вручил награды

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил награды строителям дороги «Неклюдово - Золотово». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Я благодарю всех, кто участвовал в этом масштабном проекте, - заявил Глеб Никитин. - Работа выполнена быстро и качественно. Я полагаю, что когда мы запустили движение по дороге Неклюдово-Золотово, нижегородцы вздохнут с облегчением. Благодаря этому они смогут преодолевать этот участок пути гораздо быстрее, чем раньше

По словам главы региона, ежедневно на объекте трудилось до 150 человек. В работах было задействовано 50 единиц техники. Благодаря этому строительство дороги удалось выполнить на год раньше запланированного срока. И все это удалось сделать благодаря труду нижегородских строителей.

Губернатор вручил благодарности монтажнику по монтажу сталежелезобетонных конструкций Олегу Гладышеву, водителю бензовоза Валерию Изонину и другим.