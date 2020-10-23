Дворы Московского района Нижнего Новгорода благоустраивают по нацпроекту Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в Московском районе Нижнего Новгорода облагораживают семь дворовых территорий. Местные жители просили в каждом из дворов отремонтировать внутридворовые проезды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Работы проводятся у дома № 7/5 по улице Страж революции, у домов № 1, 2, 4 по улице Павла Орлова и на Московском шоссе, дома 139, 141. Готовый ремонт уже можно увидеть на улице Баранова, дом 7, где отремонтировали дороги. Там уложили 147 погонных метров бортового камня и починили 1 445 кв. метров проездов. Процесс ремонта на улице Павла Орлова проверил глава районной администрации Владимир Кропотин по поручению исполняющего обязанности мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Подрядчик доложил главе Московского района об уже проделанной работе, а после поделился планом дальнейших действий.

— В ближайшее время мы начнём работу по укладке асфальтового покрытия площадью около двух тысяч кв. метров. Жители близлежащих домов высказывают свои пожелания, мы их тоже учитываем. Так, например, обустраиваем заезды на будущие парковочные места, — пояснил подрядчик.

— На данный момент выполнено порядка 70% от общей площади работ. Всего будет отремонтировано около шести тысяч кв. метров асфальтового покрытия и более тысячи кв. метров бордюров. Работы планируется завершить 30 и 31 октября, — подытожил Владимир Кропотин.