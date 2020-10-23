Алексей Пивоваров рассказал нижегородским журналистам о создании «Редакции»

Известный тележурналист Алексей Пивоваров на днях побывал в Нижнем Новгороде. Здесь он снимал очередной выпуск YouTube-канал «Редакция» . Во время визита он побывал в Нижегородском областном информационном центре, где дал интервью журналистам «Нижегородской правды». Во время встречи он рассказал о подходе к созданию «Редакции», об отличиях между работой на телевидении и в интернете, а также о коммерческой составляющей проекта.

- С точки зрения содержательной части отличий между телевизионной и YouTube-журналистикой нет. Везде нужно следовать журналистским правилам, которые всем хорошо известны. И результат, объективистская (не говорю объективная, потому что любая картина субъективна) картина происходящего события, явления или портрет человека должны быть сделаны профессионально, должны соответствовать тем требованиям, которые журналист всегда к себе предъявляет, - цитирует «Нижегородская правда» слова Алексея Пивоварова. -

В то же время, по словам Алексея Пивоварова, есть отличия в форме. В частности, интернет-аудитория больше привыкла доверять и смотреть интервью. В отличие от них, телевизионные зрители ждут некоего нарратива от самого журналиста.